В Уфе иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с «Ладой»

14:12, 31 мар 2023

В Уфе в самом центре города перевернулся автомобиль. Информацию об этом передали в городской ГИБДД.



Примерно в 11 часов дня водитель, находясь за рулем кроссовера Рено Дастер, следовавший по ул. Гоголя, столкнулся с автомобилем Lada Vesta, двигавшимся по ул. Свердлова. Получив удар Лада, влетела в дорожный знак, при этом иномарка перевернулась на крышу.



Как итог водители и пассажир из отечественной автомашины были госпитализированы. Детали аварии предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии