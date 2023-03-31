Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с «Ладой»

В Уфе иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с «Ладой»

14:12, 31 мар 2023

В Уфе в самом центре города перевернулся автомобиль. Информацию об этом передали в городской ГИБДД.

Примерно в 11 часов дня водитель, находясь за рулем кроссовера Рено Дастер, следовавший по ул. Гоголя, столкнулся с автомобилем Lada Vesta, двигавшимся по ул. Свердлова. Получив удар Лада, влетела в дорожный знак, при этом иномарка перевернулась на крышу.

Как итог водители и пассажир из отечественной автомашины были госпитализированы. Детали аварии предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом. 

Читайте также:

ГИБДД Башкортостана сообщила подробности смертельной аварии с участием скорой помощи
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

Массовая авария в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу
Происшествия в Башкирии
Массовая авария в Башкирии: одна из машин перевернулась на крышу
В Салавате после столкновения опрокинулась иномарка
Происшествия в Башкирии
В Салавате после столкновения опрокинулась иномарка
ДТП в Туймазинском районе: на трассе перевернулся «Рено Дастер»
Происшествия в Башкирии
ДТП в Туймазинском районе: на трассе перевернулся «Рено Дастер»
Авария в Уфе: водитель «Лада Гранта» после наезда на ограждение врезался в «Рено Дастер»
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: водитель «Лада Гранта» после наезда на ограждение врезался в «Рено Дастер»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: