В Уфе иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с «Ладой»
14:12, 31 мар 2023
В Уфе в самом центре города перевернулся автомобиль. Информацию об этом передали в городской ГИБДД.
Примерно в 11 часов дня водитель, находясь за рулем кроссовера Рено Дастер, следовавший по ул. Гоголя, столкнулся с автомобилем Lada Vesta, двигавшимся по ул. Свердлова. Получив удар Лада, влетела в дорожный знак, при этом иномарка перевернулась на крышу.
Как итог водители и пассажир из отечественной автомашины были госпитализированы. Детали аварии предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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