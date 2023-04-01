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«Отморозки»: глава района в Башкортостане рассказал о вопиющем случае

«Отморозки»: глава района в Башкортостане рассказал о вопиющем случае

10:32, 01 апр 2023

В Бижбулякском районе Башкортостана произошел случай вандализма в Парке Победы. Информацию об этом на своей страничке в соцсетях передал глава местной администрации Артур Зарипов. Чиновник рассказал, что в населенном пункте Бижбуляк, неизвестные испоганили газоны и тротуары, проехав по ним на автомобиле.



-  Какие-то отморозки на машине проехались по тротуарным дорожкам, заехали на газоны и испортили их. – написал Зарипов.

По словам руководителя района, вандалы подъехали к памятнику Неизвестному солдату, "чтобы показать, какие они крутые".


- Что это? Повод показать себя? —вопрошает Зарипов.

Глава района подчеркнул, что такое поведение является неуважением к памяти павших участников Великой Отечественной войны. Он утверждает, что в распоряжении руководства имеется видеозапись произошедшего. Он попросил полицейских найти и наказать виновных "по всей строгости".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Бижбулякский район вандализм происшествия
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