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В Уфе после аварии госпитализировали мать с двумя детьми

В Уфе после аварии госпитализировали мать с двумя детьми

10:43, 01 апр 2023

Женщина и двое ее детей 15 и 12 лет пострадали в аварии на 1455-м километре автодороги М5 "Урал" в г. Уфа. Информацию об этом передали в республиканской ГИБДД.

ДТП с участием ВАЗ-2110 и Kia Sportage случилось накануне примерно в 22.00.

Подростков вместе с матерью, находившихся в иномарке, доставили в больницу. Госпитализация также понадобилась женщине, которая была за рулем ВАЗа.

Дорожной полиции и ряду других экстренных служб предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе в самом центре города перевернулся автомобиль

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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