В Уфе после аварии госпитализировали мать с двумя детьми
10:43, 01 апр 2023
Женщина и двое ее детей 15 и 12 лет пострадали в аварии на 1455-м километре автодороги М5 "Урал" в г. Уфа. Информацию об этом передали в республиканской ГИБДД.
ДТП с участием ВАЗ-2110 и Kia Sportage случилось накануне примерно в 22.00.
Подростков вместе с матерью, находившихся в иномарке, доставили в больницу. Госпитализация также понадобилась женщине, которая была за рулем ВАЗа.
Дорожной полиции и ряду других экстренных служб предстоит выяснить все детали произошедшего.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе в самом центре города перевернулся автомобиль.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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