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В Уфе в лифте обнаружили тело убитого

В Уфе в лифте обнаружили тело убитого

15:51, 01 апр 2023

По информации Следственного комитета Башкирии, в Уфе 48-летний мужчина убил своего знакомого и пытался избавиться от тела, спрятав его в лифте.



По предоставленным данным, 28 марта фигурант уголовного дела вместе со своим братом и двумя гостями употребляли алкоголь в квартире на Батырской улице. В какой-то момент брат и второй гость ушли спать, а между оставшимися завязалась ссора.

Во время разборок злоумышленник схватил нож и ударил им в шею 52-летнего мужчины. От шума проснулся брат убийцы, и они вместе вынесли тело в лифт. Труп вскоре обнаружили соседи и сообщили в полицию.


Когда правоохранители задержали обвиняемого, то он изначально отрицал свою вину, а после заявил, что ничего не помнит из-за алкоголя. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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