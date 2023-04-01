В Башкирии задержали вандала, испортившего вид парка Победы

16:00, 01 апр 2023

В МВД Башкирии прокомментировали акт вандализма, о котором рассказал глава Бижбулякского района Артур Зарипов. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент нарушителя уже задержали. Им оказался 27-летний местный житель.



По информации правоохранителей, сотрудники ГИБДД пытались остановить водителя во время того, как он катался по парку Победы в Бижбуляке, однако водитель игнорировал законные требования. Мужчине удалось скрыться, но вскоре нарушителя задержали у него дома.



В отношении вандала составили восемь протоколов о нарушениях. Мужчина принес перед жителями района извинения.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МВД по РБ