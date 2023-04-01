В Башкирии столкнулись грузовик и 2 легковушки: погиб человек, пострадала беременная женщина
19:50, 01 апр 2023
Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана уведомило о том, что на участке автодороги М5 в Туймазинском районе республики произошло ДТП со смертельным исходом. Согласно предоставленным данным, на месте происшествия погиб водитель.
Спасатели рассказали о столкновении грузового автомобиля Scania с легковушками Largus и Chevrolet Cruz на 1322-м километре трассы.
В результате аварии водитель, находившийся за рулем Largus умер на месте. Кроме того травмы получила беременная женщина.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии пьяный тракторист устроил аварию с легковым авто.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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