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В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

11:40, 02 апр 2023

В селе Юмагузино пьяный водитель авто сбил 53-летнюю женщину и скрылся с места аварии – в результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Смертельная авария произошла накануне, 1 апреля, ночью на улице Прибельской. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции водитель был задержан. Им оказался 52-летний местный житель. По предварительным данным он, управляя "Шевроле Нива", совершил наезд на пешехода. Его освидетельствование показало 1.255 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз.

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Автор: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Кугарчинский район происшествия ДТП смерть
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