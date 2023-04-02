В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

11:40, 02 апр 2023

В селе Юмагузино пьяный водитель авто сбил 53-летнюю женщину и скрылся с места аварии – в результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.





Смертельная авария произошла накануне, 1 апреля, ночью на улице Прибельской. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции водитель был задержан. Им оказался 52-летний местный житель. По предварительным данным он, управляя "Шевроле Нива", совершил наезд на пешехода. Его освидетельствование показало 1.255 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз.

Читайте также: В Башкирии в массовой аварии погиб житель Самарской области

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео