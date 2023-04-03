В Башкирии 18-летний парень опрокинулся в кювет с 5 пассажирами
09:47, 03 апр 2023
Вчера около восьми часов вечера в Кумертау на 231 км автодороги Уфа-Оренбург 18-летний местный житель, управляя "ВАЗ-2115", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия 14-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. Установлено, что водитель не имел водительских прав, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.
Автомобиль он приобрел за день до ДТП. В момент происшествия в салоне автомобиля находились кроме самого водителя пятеро его друзей и все они были не пристегнуты.
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Автор: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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