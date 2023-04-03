Житель Башкирии украл 2 километра нефтяного трубопровода

11:49, 03 апр 2023

В Башкирии мужчину обвиняют в краже металлической трубы. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.



В октябре 2022 года мужчина решил украсть металлическую трубу длиной свыше 2 км неиспользуемого нефтяного трубопровода недалеко от села Большая Устюба. Для этого он попросил своих знакомых при помощи спецтехники произвести копку, загрузку и транспортировку труб, которые вывез на охраняемую территорию.







Нефтяной компании был причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей. Обвиняемый вину не признал, сказав, что трубы являются находкой.



Уголовное дело направлено в Благоварский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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