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Житель Башкирии украл 2 километра нефтяного трубопровода

Житель Башкирии украл 2 километра нефтяного трубопровода

11:49, 03 апр 2023

В Башкирии мужчину обвиняют в краже металлической трубы. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В октябре 2022 года мужчина решил украсть металлическую трубу длиной свыше 2 км неиспользуемого нефтяного трубопровода недалеко от села Большая Устюба. Для этого он попросил своих знакомых при помощи спецтехники произвести копку, загрузку и транспортировку труб, которые вывез на охраняемую территорию.



Нефтяной компании был причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей. Обвиняемый вину не признал, сказав, что трубы являются находкой.

Уголовное дело направлено в Благоварский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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Автор: gorobzor.ru
Теги: кража Буздякский район
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