В Башкирии пропала 33-летняя уфимка Гульназ Нигматуллина

12:08, 03 апр 2023

В Уфе без вести пропала 33-летняя Гульназ Нигматуллина. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 25 марта местонахождение женщины неизвестно.



Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Была одета: розовая кожаная куртка, черные джинсы, белые кеды.



Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону: 8(937)3-102-112 или 112.



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Фото: БашРегионСпас