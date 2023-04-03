В Башкирии пропала 33-летняя уфимка Гульназ Нигматуллина
12:08, 03 апр 2023
В Уфе без вести пропала 33-летняя Гульназ Нигматуллина. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 25 марта местонахождение женщины неизвестно.
Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Была одета: розовая кожаная куртка, черные джинсы, белые кеды.
Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону: 8(937)3-102-112 или 112.
Автор:
gorobzor.ru
Фото: БашРегионСпас
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Под Уфой пропала 16-летняя Татьяна Фаркова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 15-летняя Анастасия Балахнина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Марина Ордина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова