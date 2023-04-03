Житель Башкирии с топором набросился на 12-летнего брата своей жены

13:07, 03 апр 2023

Шокирующая история произошла в Стерлибашевском районе. 27-летний мужчина решил из-за личной неприязни расправиться с 12-летним братом собственной жены. Инцидент произошел в воскресенье, 2 апреля.







Злоумышленник зашел к ребенку, пока тот находился в бане, и нанес ему несколько ударов топором, после чего попытался свести счеты с жизнью, однако в этот момент подоспели родственники, услышавшие крики ребенка.



Мужчина сбежал с места преступления, однако по дороге потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую, правоохранители обнаружили злоумышленника уже в больнице. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, мальчик выжил, однако получил множество тяжелых травм, за его жизнь борются врачи.





Стражи порядка допрашивают свидетелей и выясняют, в каких условиях проживала семья. Заведено уголовное дело.

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