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Пьяный житель Башкирии не дождавшись попутки угнал чужой автомобиль

Пьяный житель Башкирии не дождавшись попутки угнал чужой автомобиль

15:08, 03 апр 2023

В Чекмагушевском районе района 28-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, угнал машину своего знакомого. Хозяин отечественной «пятнадцатой», не обнаружив автомобиля на прежнем месте, заявил в органы. Совсем скоро открытую машину нашли у одной из автомоек, из салона при этом пропали шуруповерт, магнитола и документы владельца.



После недолгих поисков полицейским удалось найти самого угонщика. Как выяснилось, в ту ночь мужчина возвращался домой после застолья, изначально он собирался добраться автостопом, однако попутки так и не дождался. Тогда мужчина решил «одолжить» машину у своего знакомого, который не закрывал авто на ночь.


В пепельнице угонщик обнаружил запасные ключи, поэтому никаких проблем не возникло. Доехав до нужного места, с собой мужчина решил прихватить и личные вещи хозяина.

Сейчас с задержанным разговаривают правоохранители. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока открыт.

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Автор: proural.info
Теги: Чекмагушевский район угон происшествия
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