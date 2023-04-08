В Уфе женщина за рулем Киа сбила пенсионерку

13:25, 08 апр 2023

В пятницу, 7 апреля, в Уфе на ул. Ак. Королева автомобиль сбил пожилую женщину.



В уфимском ГИБДД уточнили, что инцидент случился примерно в половине 8 вечера недалеко от дома №4. Виновницей ДТП стала женщина (44 года), находившаяся за рулем Киа Соренто.



Автоледи совершила наезд на 69-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что два подростка, ехавшие на мотоцикле, были госпитализированы после столкновения с автомобилем в Калининском районе города Уфы.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ