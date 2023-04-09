В Башкирии в пожаре погиб неизвестный мужчина

10:51, 09 апр 2023

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в населенном пункте Ильтуганово в Кармаскалинском районе Башкортостана случился смертельный пожар. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.







Возгорание произошло на ул. Шоссейной в 2-этажной хозяйственной постройке, пристроенной к гаражу из кирпича. Открытый огонь был быстро потушен. К несчастью, спасателями, в ходе ликвидации пожара, было обнаружено тело человека. Личность и возраст погибшего пока не установлены.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане завершились поиски тридцатитрехлетней жительницы Кармаскалинского района Гульназ Нигматуллиной.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ