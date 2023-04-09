Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в пожаре погиб неизвестный мужчина

В Башкирии в пожаре погиб неизвестный мужчина

10:51, 09 апр 2023

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в населенном пункте Ильтуганово в Кармаскалинском районе Башкортостана случился смертельный пожар. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Возгорание произошло на ул. Шоссейной в 2-этажной хозяйственной постройке, пристроенной к гаражу из кирпича. Открытый огонь был быстро потушен. К несчастью, спасателями, в ходе ликвидации пожара, было обнаружено тело человека. Личность и возраст погибшего пока не установлены.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане завершились поиски тридцатитрехлетней жительницы Кармаскалинского района Гульназ Нигматуллиной. 

Читайте также:

В Уфе загорелся жилой дом на улице Западной
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар смерть
Читайте также

«Трудно об этом говорить»: в Башкирии прекратили поиски пропавшей молодой матери
Происшествия в Башкирии
«Трудно об этом говорить»: в Башкирии прекратили поиски пропавшей молодой матери
В Башкирии при пожаре в доме пострадал 62-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме пострадал 62-летний мужчина
В Башкирии, в ходе тушения пожара в доме, спасатели обнаружили труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии, в ходе тушения пожара в доме, спасатели обнаружили труп мужчины
В Башкирии три человека перевернулись в лодке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии три человека перевернулись в лодке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: