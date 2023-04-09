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В Башкирии загорелся деревянный дом, погиб мужчина

В Башкирии загорелся деревянный дом, погиб мужчина

10:59, 09 апр 2023

В субботу, 8 апреля, в населенном пункте Алкино в Чишминском районе Башкортостана загорелся деревянный дом площадью около 90 кв/м.



На месте происшествия работали спасательные службы. В пресс-центре регионального МЧС сообщили, что до приезда пожарных хозяина дома эвакуировали соседи. Он был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 18. К сожалению, мужчина скончался в воскресенье, 9 апреля.


"Пожар был потушен. Причины возгорания и обстоятельства происшествия расследуются. На месте инцидента находится дознаватель МЧС РФ", - рассказали в министерстве.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в среду, 5 апреля, в башкирском населенном пункте Чишмы случился пожар в деревянном доме по ул. Ульянова. В результате происшествия травмы получил мужчина 62 лет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар смерть
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