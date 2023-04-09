В Уфе 10-летний мальчик пострадал в аварии с двумя легковушками

12:11, 09 апр 2023

В прошедшую субботу, 8 апреля, на ул. Дм. Донского в городе Уфе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок.



По информации республиканской ГИБДД, авария случилась в дневное время в Орджоникидзевском районе столицы. Примерно в 4 часа произошло столкновение автомобилей Toyota Hyllux, за рулем которого находилась 44-летняя жительница Уфы, и ВАЗ-2114, которым управлял девятнадцатилетний парень.







В результате дорожного происшествия травмы получил десятилетний пассажир ВАЗ-2114. Ребенка госпитализировали с ушибами. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии.



По данным ГИБДД Башкортостана, за истекшие сутки в республике в семи дорожно-транспортных происшествиях пострадали 7 человек.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ