В Уфе 10-летний мальчик пострадал в аварии с двумя легковушками
12:11, 09 апр 2023
В прошедшую субботу, 8 апреля, на ул. Дм. Донского в городе Уфе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок.
По информации республиканской ГИБДД, авария случилась в дневное время в Орджоникидзевском районе столицы. Примерно в 4 часа произошло столкновение автомобилей Toyota Hyllux, за рулем которого находилась 44-летняя жительница Уфы, и ВАЗ-2114, которым управлял девятнадцатилетний парень.
В результате дорожного происшествия травмы получил десятилетний пассажир ВАЗ-2114. Ребенка госпитализировали с ушибами. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии.
По данным ГИБДД Башкортостана, за истекшие сутки в республике в семи дорожно-транспортных происшествиях пострадали 7 человек.
Читайте также:В Уфе женщина за рулем Киа сбила пенсионерку