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В Башкирии нашли тело рыбака, перевернувшегося на лодке в реке Дема

В Башкирии нашли тело рыбака, перевернувшегося на лодке в реке Дема

18:50, 09 апр 2023

В реке Дёма Давлекановского района утонул рыбак. Его искали со вчерашнего дня. Подробности инцидента сообщил госкомитет Башкирии ГО и ЧС. Рассказываем, что известно.



Накануне в МЧС обратился мужчина, который рассказал, что обнаружил на реке Дёма в районе села Казангулово (20 км от Давлеканово) перевернувшуюся резиновую лодку. В ней находился его отец 1957 года рождения. Он уплыл на рыбалку, но не вернулся. На место прибыли спасатели, чтобы найти пропавшего.

К сожалению, подтвердилась его гибель. Тело удалось обнаружить только вечером 9 апреля.


— Не подвергайте свою жизнь риску. Весенняя рыбалка на тонком льду или на открытом течении смертельно опасна, — напомнили в госкомитете ГО ЧС.

Накануне МЧС Башкирии сообщало, что в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района полицейские обнаружили в реке Берёзовка тело мужчины 1953 года рождения.

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Автор: ufa1.ru
Фото: госкомитет Башкирии ГО ЧС / Telegram
Теги: Давлекановский район происшествия смерть на воде
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