В Башкирии нашли тело рыбака, перевернувшегося на лодке в реке Дема
18:50, 09 апр 2023
В реке Дёма Давлекановского района утонул рыбак. Его искали со вчерашнего дня. Подробности инцидента сообщил госкомитет Башкирии ГО и ЧС. Рассказываем, что известно.
Накануне в МЧС обратился мужчина, который рассказал, что обнаружил на реке Дёма в районе села Казангулово (20 км от Давлеканово) перевернувшуюся резиновую лодку. В ней находился его отец 1957 года рождения. Он уплыл на рыбалку, но не вернулся. На место прибыли спасатели, чтобы найти пропавшего.
К сожалению, подтвердилась его гибель. Тело удалось обнаружить только вечером 9 апреля.
— Не подвергайте свою жизнь риску. Весенняя рыбалка на тонком льду или на открытом течении смертельно опасна, — напомнили в госкомитете ГО ЧС.
Накануне МЧС Башкирии сообщало, что в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района полицейские обнаружили в реке Берёзовка тело мужчины 1953 года рождения.