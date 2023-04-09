В Башкирии нашли тело рыбака, перевернувшегося на лодке в реке Дема

18:50, 09 апр 2023

В реке Дёма Давлекановского района утонул рыбак. Его искали со вчерашнего дня. Подробности инцидента сообщил госкомитет Башкирии ГО и ЧС. Рассказываем, что известно.







Накануне в МЧС обратился мужчина, который рассказал, что обнаружил на реке Дёма в районе села Казангулово (20 км от Давлеканово) перевернувшуюся резиновую лодку. В ней находился его отец 1957 года рождения. Он уплыл на рыбалку, но не вернулся. На место прибыли спасатели, чтобы найти пропавшего.



К сожалению, подтвердилась его гибель. Тело удалось обнаружить только вечером 9 апреля.





— Не подвергайте свою жизнь риску. Весенняя рыбалка на тонком льду или на открытом течении смертельно опасна, — напомнили в госкомитете ГО ЧС.



Накануне МЧС Башкирии сообщало, что в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района полицейские обнаружили в реке Берёзовка тело мужчины 1953 года рождения.

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Фото: госкомитет Башкирии ГО ЧС / Telegram