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В Башкирии подростку в школе отрубило часть пальца

В Башкирии подростку в школе отрубило часть пальца

19:10, 09 апр 2023

Несчастный случай произошел накануне в одной из школ башкирского города Ишимбай: подросток лишился фаланги пальца. Об это сообщает издание Башинформ, ссылаясь на собственный источник в полиции.

По предварительной информации, школьник в шутку "боролся" со своими сверстницами в гардеробе. В определенный момент все школьницы одновременно навалились на дверь, а подросток не успел вовремя убрать руку из дверного проема. В результате получил тяжелую травму пальца.



Подростку потребовалась срочная медпомощь. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в башкирском селе Иглино в одной из школ девочка порезала ножом своих сверстниц

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия
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