В Башкирии подростку в школе отрубило часть пальца
19:10, 09 апр 2023
Несчастный случай произошел накануне в одной из школ башкирского города Ишимбай: подросток лишился фаланги пальца. Об это сообщает издание Башинформ, ссылаясь на собственный источник в полиции.
По предварительной информации, школьник в шутку "боролся" со своими сверстницами в гардеробе. В определенный момент все школьницы одновременно навалились на дверь, а подросток не успел вовремя убрать руку из дверного проема. В результате получил тяжелую травму пальца.
Подростку потребовалась срочная медпомощь. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в башкирском селе Иглино в одной из школ девочка порезала ножом своих сверстниц.
Автор: Семен Подгорный
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