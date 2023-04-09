В Башкирии в жестком массовом ДТП пострадали 2 человека
20:31, 09 апр 2023 Во время столкновения трех автомобилей травмы получили 2 человека.
Авария произошла в воскресенье вечером, 9 апреля на участке автодороги Чишмы - Аксеново - Киргиз Мияки в Башкортостане.
По информации пресс-центра республиканский ГИБДД, столкновение 3 автомашин произошло примерно в 19.00 на шестом километре трассы между населенными пунктами Чишмы и Ирик. На видеозаписи с места аварии, сделанной сотрудниками дорожной полиции, можно увидеть, что один из автомобилей вылетел с дороги в кювет.
По имеющимся данным в ДТП травмы получили два человека - они были госпитализированы прибывшей на место инцидента бригадой скорой помощи. В настоящее время место происшествия осматривается сотрудниками региональной ГИБДД, детали уточняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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