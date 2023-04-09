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В Уфе водитель Ларгуса, устроивший жуткую аварию с участием 5 автомобилей, попал в больницу

В Уфе водитель Ларгуса, устроивший жуткую аварию с участием 5 автомобилей, попал в больницу

20:58, 09 апр 2023

В столице Башкортостана произошла массовая авария с участием 5 автомобилей, в результате которой травмы получил один человек.



Происшествие случилось в воскресенье, 9 апреля, примерно в 19.00. По информации региональной ГИБДД, водитель, управлявший автомобилем "Lada Ларгус", совершая разворот возле дома № 24/1 по проспекту Октября, совершил столкновение со встречной иномаркой "Porshe Кайен". В результате оба вылетели на обочину и врезались в припаркованные Датсун и Lada Granta.


Источники сообщают, что в результате массового ДТП, травмы получил мужчина, управлявший "Ларгусом". На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в одну из уфимских больниц. В данный момент на месте инцидента находятся сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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