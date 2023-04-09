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Подросток из Башкирии спас от смерти мужчину

Подросток из Башкирии спас от смерти мужчину

22:00, 09 апр 2023

Накануне шестнадцатилетний подросток из населенного пункта Шарипово в Абзелиловском районе Башкортостана спас прохожего, который неожиданно почувствовал себя плохо прямо на улице. Историю доброго поступка рассказали в местной администрации.



Вильдан Гайнитдинов шел с занятий домой и увидел недалеко от парка Победы лежащего на дороге мужчину. Ни один из прохожих и водителей не обращал на него внимания, но школьник просто не мог пройти мимо. Он переместил пострадавшего на пешеходную дорожку и заметил, что мужчина пытается что-то сказать, но сделать этого не может.


Вильдан понял, что времени у него не так много, вызвал скорую помощь и передал его медикам. Позже выяснилось, что мужчина упал, почувствовав себя плохо. Прохожие думали, что он пьян, и не оказали ему помощи. Жизнь сельчанина была спасена только благодаря состраданию Вильдана Гайнитдинова.

Парень живет в Шарипово. Он младший из пяти детей и надежный помощник своей многодетной матери Айгуль Таяровны Гайнитдиновой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Абзелиловского района РБ
Теги: Абзелиловский район
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