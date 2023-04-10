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В Башкирии при пожаре пострадала пожилая женщина

В Башкирии при пожаре пострадала пожилая женщина

09:06, 10 апр 2023

В понедельник, 9 апреля, в Иглинском районе Башкортостана произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.

Возгорание случилось в населенном пункте Казаяк в 1-этажном деревянном доме. Пожар тушили огнебоорцы МЧС и ДПК Красновосходского сельсовета. 



В результате происшествия пострадала 69-летняя пенсионерка, которая была госпитализирована в ожоговое отделение больницы № 18 города Уфы.

Причина возгорания и детали ЧП предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что недавно в Иглинском районе Башкортостана 41-летний водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в котором пострадали два его пассажира.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия пожар
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