В Башкирии при пожаре пострадала пожилая женщина
09:06, 10 апр 2023
В понедельник, 9 апреля, в Иглинском районе Башкортостана произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.
Возгорание случилось в населенном пункте Казаяк в 1-этажном деревянном доме. Пожар тушили огнебоорцы МЧС и ДПК Красновосходского сельсовета.
В результате происшествия пострадала 69-летняя пенсионерка, которая была госпитализирована в ожоговое отделение больницы № 18 города Уфы.
Причина возгорания и детали ЧП предстоит выяснить сотрудникам МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что недавно в Иглинском районе Башкортостана 41-летний водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в котором пострадали два его пассажира.
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