В Башкирии при пожаре пострадала пожилая женщина

09:06, 10 апр 2023

В понедельник, 9 апреля, в Иглинском районе Башкортостана произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.



Возгорание случилось в населенном пункте Казаяк в 1-этажном деревянном доме. Пожар тушили огнебоорцы МЧС и ДПК Красновосходского сельсовета.







В результате происшествия пострадала 69-летняя пенсионерка, которая была госпитализирована в ожоговое отделение больницы № 18 города Уфы.



Причина возгорания и детали ЧП предстоит выяснить сотрудникам МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что недавно в Иглинском районе Башкортостана 41-летний водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в котором пострадали два его пассажира.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ