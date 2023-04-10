В Уфе мотоциклист сбил пешехода и опрокинулся в кювет
10:59, 10 апр 2023
26-летний мужчина за рулем мотоцикла Yamaha на пр. Октября в Уфе сбил мужчину (38 лет), после чего транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП пешеход, водитель двухколесного транспорта и его пассажирка были госпитализированы с различными травмами. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской Госавтоинспекции. Инцидент случился в воскресенье, 9 апреля, примерно в 22.00.
По словам водителя, пешеход пересекал проезжую часть без светоотражающих элементов на одежде. Инспекторами было установлено, что у водителя отсутствовали водительские права на управление данной категорией транспорта, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД.
В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, начато расследование.
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