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В Уфе мотоциклист сбил пешехода и опрокинулся в кювет

В Уфе мотоциклист сбил пешехода и опрокинулся в кювет

10:59, 10 апр 2023

26-летний мужчина за рулем мотоцикла Yamaha на пр. Октября в Уфе сбил мужчину (38 лет), после чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП пешеход, водитель двухколесного транспорта и его пассажирка были госпитализированы с различными травмами. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской Госавтоинспекции. Инцидент случился в воскресенье, 9 апреля, примерно в 22.00.



По словам водителя, пешеход пересекал проезжую часть без светоотражающих элементов на одежде. Инспекторами было установлено, что у водителя отсутствовали водительские права на управление данной категорией транспорта, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД. 

В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, начато расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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