В центре Уфы в аварию попал автобус с пассажирами
14:14, 10 апр 2023
В понедельник утром, 10 апреля, в Уфе произошло ДТП с участием автобуса "Башавтотранса". В маршрутке ехали 10 пассажиров, рассказали в республиканской ГИБДД.
По информации ведомства, автомобиль Шкода Superb столкнулся с НефАЗом на перекрестке ул. Пушкина и Гоголя. Автобус двигался по маршруту № 39 "ТСК Пушкинский - ОК Сипайловский". В ДТП два пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские.
Читайте также:В Уфе мотоциклист сбил пешехода и опрокинулся в кювет
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП попал автобус с детьми
Происшествия в Башкирии
В Уфе столкнулись маршрутка и два автобуса: пострадали 5 человек
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
Происшествия в Башкирии
Автобус с вахтовиками из Башкирии попал в аварию на границе с Челябинской областью