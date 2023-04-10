В центре Уфы в аварию попал автобус с пассажирами

14:14, 10 апр 2023

В понедельник утром, 10 апреля, в Уфе произошло ДТП с участием автобуса "Башавтотранса". В маршрутке ехали 10 пассажиров, рассказали в республиканской ГИБДД.



По информации ведомства, автомобиль Шкода Superb столкнулся с НефАЗом на перекрестке ул. Пушкина и Гоголя. Автобус двигался по маршруту № 39 "ТСК Пушкинский - ОК Сипайловский". В ДТП два пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.



Обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии