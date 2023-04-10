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«Он девушку изнасиловал»: жители Уфы сняли на видео уличный самосуд над мужчиной

«Он девушку изнасиловал»: жители Уфы сняли на видео уличный самосуд над мужчиной

16:19, 10 апр 2023

В столице Башкирии на видео был запечатлен момент, когда несколько мужчин волочат по земле другого. Они избивали его и утверждали, что тот надругался над девушкой.



Инцидент сняли на камеру и разместили в социальных сетях 10 апреля. Согласно опубликованным кадрам, происшествие происходило около д. 29 на ул. Дагестанская. Одна из очевидиц призывала немедленно позвонить полицейским.


- Возникла ссора между незнакомыми до этого гражданами, которая превратилась в драку, - комментируют произошедшее в МВД Башкортостана. - Большинство участвующих в драке личностей установлено, был проведен опрос подозреваемых. Сейчас выявляются остальные участники инцидента. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана процессуальная оценка в соответствии с законом. Потерпевший, который в результате избиения мог получить травмы, писать заявление отказался.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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