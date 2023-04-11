В Башкирии произошел лесной пожар

08:56, 11 апр 2023

Вчера, 10 апреля, в Абзелиловском районе Башкирии случился пожар в лесу. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Как сообщает чрезвычайное ведомство, происшествие случилось Абзелиловском сельском в шести километрах от деревни Абдулгазино. При обнаружении площадь пожара составляла три тысячи квадратных метров.



В тушении была задействовано девять человек и пять единиц техники. Горение было ликвидировано на площади семи тысяч квадратных метров.

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