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Житель Башкирии спасенный из горящей квартиры умер в больнице

Житель Башкирии спасенный из горящей квартиры умер в больнице

09:36, 11 апр 2023

Накануне, 10 апреля, поздним вечером произошел пожар в селе Калтасы. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире многоэтажного дома на улице Карла Маркса.

Спасатели ликвидировали открытое горение за 10 минут. Пламя повредило только стену и потолок. Из квартиры был спасен мужчина 1966 года рождения. Пострадавшего доставили в Калтасинскую районную больницу. Однако сегодня, 11 апреля, стало известно, что пациент скончался.

Что стало причиной пожара, выясняют дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

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Автор: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия смерть
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