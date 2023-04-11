В Уфе молодой водитель «Нивы» сбил женщину на пешеходном переходе

10:15, 11 апр 2023

Во вторник утром, 11 апреля, в столице Башкортостана молодой человек сбил на своем автомобиле человека. Информацию о происшествии передали в пресс-центре уфимского ГИБДД.



Двадцатиоднолетний мужчина на автомобиле ВАЗ-2121, который ехал в направлении от ул. Максима Рыльского по ул. Гагарина, совершил наезд на женщину 39 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.







Пострадавшая получила различные травмы и была доставлена машиной скорой помощи в больницу.



По факту ДТП начато расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП с участием автобуса "Башавтотранса". В маршрутке ехали 10 пассажиров, рассказали в республиканской ГИБДД.

Читайте также: В Уфе мотоциклист сбил пешехода и опрокинулся в кювет

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии