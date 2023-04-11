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В Уфе молодой водитель «Нивы» сбил женщину на пешеходном переходе

В Уфе молодой водитель «Нивы» сбил женщину на пешеходном переходе

10:15, 11 апр 2023

Во вторник утром, 11 апреля, в столице Башкортостана молодой человек сбил на своем автомобиле человека. Информацию о происшествии передали в пресс-центре уфимского ГИБДД.

Двадцатиоднолетний мужчина на автомобиле ВАЗ-2121, который ехал в направлении от ул. Максима Рыльского по ул. Гагарина, совершил наезд на женщину 39 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 



Пострадавшая получила различные травмы и была доставлена машиной скорой помощи в больницу.

По факту ДТП начато расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП с участием автобуса "Башавтотранса". В маршрутке ехали 10 пассажиров, рассказали в республиканской ГИБДД.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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