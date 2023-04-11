В Башкирии в ДТП с Lada Vesta погиб лось

10:30, 11 апр 2023

В полночь в Уфимском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Информацию об этом передали в республиканской ГИБДД.



На участке автодороге М-5 "Урал" на проезжую часть неожиданно выбежал лось. Водитель автомобиля Lada Vesta не успел вовремя среагировать и затормозить и сбил животное. Лось не выжил.



30-летний житель Уфы, находившийся за рулем, обратился за медпомощью. Медики осмотрели его и отпустили домой.



В данный момент ведется расследование.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии