Уфимец устроил стрельбу по защитникам избитой им женщины
14:27, 11 апр 2023
В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя за стрельбу по прохожим из пневматического оружия. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МВД. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия.
Происшествие случилось на ул. Цюрупы в марте текущего года. Горожанин поссорился на улице со своей девушкой. В определенный момент мужчина принялся ее избивать. После того, как прохожие начали заступаться за женщину, злоумышленник достал оружие и открыл стрельбу. В больницу с травмами обратились двое молодых мужчин.
Автор: Семен Подгорный
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