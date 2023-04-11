В уфимской школе мальчик воткнул в голову однокласснику карандаш
17:34, 11 апр 2023
В 16 гимназии города Уфа школьник из 4 класса воткнул карандаш в голову одноклассника. Информацию об этом подтвердили в республиканском МВД.
Происшествие случилось в прошедшую пятницу. В гимназии, совместно с администрацией образовательного учреждения и родителями участников инцидента, инициировали профилактический совет.
- В ближайшие дни пройдет собрание родителей в классе, в котором произошел конфликт, - рассказали правоохранители.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на прошлой неделе в Башкортостане 7-классница ранила ножом своих сверстниц, из-за давнего конфликта. По имеющимся сведениям, нападавшая подвергалась буллингу (травле).
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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