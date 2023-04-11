В Башкирии водитель маршрутки высадил 12-летнего подростка в чужом городе посреди ночи
20:36, 11 апр 2023
Водитель маршрутного автобуса в Башкортостане посреди ночи высадил двенадцатилетнего ребенка в незнакомом городе. Информацию об этом во вторник, 11 апреля, передали в республиканском Следкоме. Ведомство инициировало проверку по факту оказания небезопасных услуги несовершеннолетнему.
В следственном комитете пояснили, что из Уфы мальчика отправила мать, предупредив водителя маршрутки, что в Салавате подростка встретит бабушка, которая заплатит за проезд. Во время поездки шофер изменил маршрут: сперва заехал в Салават, а затем в Ишимбай, не предупредив ребенка. Объявив конечный пункт назначения, он высадил юного пассажира, в неизвестном для него городе.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
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