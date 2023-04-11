В Уфе мужчина напал возле подъезда на школьницу (видео)

20:58, 11 апр 2023

Во вторник, 11 апреля, в городе Уфа неизвестный напал на девочку. Информацию об этом распространил Telegram-канал БашДТП. Происшествие зафиксировала видеокамера наблюдения.



По информации источника, инцидент случился в дневное время на ул. Российской в районе Глумилино.



На видеозаписи можно увидеть, как неизвестный мужчина идет позади подростка. У подъезда он пытается повалить ее на пол, девочка, испугавшись, начинает громко кричать. Родители обратились с заявлением в полицию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео