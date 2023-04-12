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В Башкирии водитель на скорости снес ограждение и вылетел на тротуар

В Башкирии водитель на скорости снес ограждение и вылетел на тротуар

13:47, 12 апр 2023

В ночь на среду, 12 апреля, в городе Нефтекамск, водитель снес ограждение на полном ходу и заехал на тротуар. Информацию об этом передали в пресс-центре региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на пр. Комсомольский. По имеющейся информации, водитель в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, во вторник вечером, 11 апреля, в столице Башкирии в аварии по вине пьяного водителя пострадали трехлетний ребенок, мужчина и его пассажирка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Нефтекамск происшествия ДТП
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