В Башкирии водитель на скорости снес ограждение и вылетел на тротуар
13:47, 12 апр 2023
В ночь на среду, 12 апреля, в городе Нефтекамск, водитель снес ограждение на полном ходу и заехал на тротуар. Информацию об этом передали в пресс-центре региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на пр. Комсомольский. По имеющейся информации, водитель в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, во вторник вечером, 11 апреля, в столице Башкирии в аварии по вине пьяного водителя пострадали трехлетний ребенок, мужчина и его пассажирка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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