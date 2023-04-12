В Уфе вторые сутки не могут найти 17-летнего Кирилла Абдуллина

13:57, 12 апр 2023

В столице Башкортостана уже 2 дня ведутся поиски семнадцатилетнего Кирилла Абдуллина. Информацию об этом передали волонтеры ПСО "БашРегионСпас".



Активисты сообщили, что молодой человек ушел из дома во вторник, 11 апреля, и по сей день о нем ничего неизвестно.







Приметы подростка: рост 172 см, телосложение - худощавое, вьющиеся темно-русые волосы длиной до плеч и зеленовато-карие глаза. В день исчезновения мальчик был одет в пальто до колен песочного цвета, серые брюки, на голове коричневая шляпа (как на фото).



Волонтеры "БашРегионСпас" просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Кирилла, сообщить по телефону: 8 (937) 3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети