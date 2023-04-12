Самолет "Аэрофлота" летевший в Уфу столкнулся с птицей

14:12, 12 апр 2023

Поздним вечером во вторник, 11 апреля, воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Уфу, столкнулось с птицей на высоте 6 000 футов (1 800 м). Командир экипажа решил продолжить полет и успешно совершил посадку в аэропорту назначения.



По информации Telegram-канала "Авиаинцидент", борт Airbus A321 является собственностью компании "Аэрофлот". После того, как самолет приземлился он был осмотрен специалистами. Были зафиксированы повреждения, из-за чего воздушное судно отправили на ремонт и отстранили от полетов.



Самолет рассчитан на 220 пассажиров.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik