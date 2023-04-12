В одном из лицеев Уфы подросток сломал ногу
14:24, 12 апр 2023
Несчастный случай произошел накануне с учащимся уфимского лицея. Информацию об этом передало издание «Башинформ, ссылаясь на собственный источник.
По имеющейся информации, 7-классники играли в футбол на уроке физкультуры. В определенный момент один из ребят повредил ногу. Школьника госпитализировали.
"Мальчик 14 лет был доставлен в больницу номер 17. Врачи диагностировали у него перелом левого голеностопа", - сообщил источник.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии 13-летняя школьница порезала одноклассников ножом. Пострадавшие были госпитализированы.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Хайбуллинском районе подросток ударился о столб скатившись с горки
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий сломал ногу когда косил траву
Происшествия в Башкирии
В Уфе 9-летнему ребенку зажало ногу снегоуборочной машиной
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростку в школе отрубило часть пальца