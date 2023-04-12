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В одном из лицеев Уфы подросток сломал ногу

В одном из лицеев Уфы подросток сломал ногу

14:24, 12 апр 2023

Несчастный случай произошел накануне с учащимся уфимского лицея. Информацию об этом передало издание «Башинформ, ссылаясь на собственный источник.

По имеющейся информации, 7-классники играли в футбол на уроке физкультуры. В определенный момент один из ребят повредил ногу. Школьника госпитализировали.

"Мальчик 14 лет был доставлен в больницу номер 17. Врачи диагностировали у него перелом левого голеностопа", - сообщил источник.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии 13-летняя школьница порезала одноклассников ножом. Пострадавшие были госпитализированы. 

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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