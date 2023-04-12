Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

С шестого этажа «дома смерти» в Уфе упала 17-летняя девочка

С шестого этажа «дома смерти» в Уфе упала 17-летняя девочка

18:59, 12 апр 2023

Семнадцатилетняя девушка упала с 6 этажа жилого дома на ул. Кирова в городе Уфе. Она была доставлена в больницу, сообщили Newsbash.ru в Министерстве здравоохранения Башкортостана.

В данный момент медики оценивают состояние подростка, она находится в сознании.



В республиканском МВД уточняют детали инцидента. Сотрудники Следственного комитета инициировали проверку.

- На месте случившегося сейчас находятся следователь и сотрудники полиции. Причина происшествия устанавливается, - рассказали в пресс-центре ведомства.

По информации городского УГЗ, инцидент случился примерно в 15.00 в здании на ул. Кирова, прозванное "домом смерти".

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе 3-летняя девочка получила тяжелую травму головы, упав с 9 этажа дома
Происшествия в Башкирии
В Уфе 3-летняя девочка получила тяжелую травму головы, упав с 9 этажа дома
Возле уфимского «дома смерти» нашли тело 14-летней девушки. Горожане считают, что ее убили
Происшествия в Башкирии
Возле уфимского «дома смерти» нашли тело 14-летней девушки. Горожане считают, что ее убили
В Башкирии пожилая женщина упала с четвертого этажа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина упала с четвертого этажа
В Гафурийском районе из-за отсутствия препаратов от сахарного диабета скончалась девочка
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе из-за отсутствия препаратов от сахарного диабета скончалась девочка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: