С шестого этажа «дома смерти» в Уфе упала 17-летняя девочка

18:59, 12 апр 2023

Семнадцатилетняя девушка упала с 6 этажа жилого дома на ул. Кирова в городе Уфе. Она была доставлена в больницу, сообщили Newsbash.ru в Министерстве здравоохранения Башкортостана.



В данный момент медики оценивают состояние подростка, она находится в сознании.







В республиканском МВД уточняют детали инцидента. Сотрудники Следственного комитета инициировали проверку.



- На месте случившегося сейчас находятся следователь и сотрудники полиции. Причина происшествия устанавливается, - рассказали в пресс-центре ведомства.



По информации городского УГЗ, инцидент случился примерно в 15.00 в здании на ул. Кирова, прозванное "домом смерти".

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Автор: Семен Подгорный