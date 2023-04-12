В Уфе женщина зарезала сотрудницу «Красного и Белого», чтобы попасть к подруге в СИЗО

19:23, 12 апр 2023

В городе Уфе тридцатилетняя женщина совершила убийство 19-летнего сотрудника сети магазинов "Красное и Белое". Злоумышленница таким образом решила попасть в СИЗО, куда поместили ее близкую знакомую, за нанесение ножевого ранения. Обвиняемая призналась в этом в ходе допроса. Информацию об этом передали в пресс-службе республиканского следкома в среду, 12 апреля.







Ранее издание Newsbash сообщало о том, что инцидент случился в субботу, 4 марта, в уфимском микр-не Нижегородка. Покупательница, находясь в алкогольном опьянении, зашла в магазин и без причины дважды нанесла ножом удар в грудь молодой сотруднице магазина. Одному из покупателей удалось задержать неадекватную женщину до приезда правоохранителей. Раненой девушке вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице спустя 5 дней, несмотря на все усилия врачей.





В отношении горожанки, нанесшей смертельные ранения, было возбуждено уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений. Свою вину обвиняемая не признала, несмотря на данные ею показания. Фигурантку дела в данный момент поместили под стражу. Ей предстоит пройти психологическую и психиатрическую экспертизы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком