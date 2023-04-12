Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе женщина зарезала сотрудницу «Красного и Белого», чтобы попасть к подруге в СИЗО

В Уфе женщина зарезала сотрудницу «Красного и Белого», чтобы попасть к подруге в СИЗО

19:23, 12 апр 2023

В городе Уфе тридцатилетняя женщина совершила убийство 19-летнего сотрудника сети магазинов "Красное и Белое". Злоумышленница таким образом решила попасть в СИЗО, куда поместили ее близкую знакомую, за нанесение ножевого ранения. Обвиняемая призналась в этом в ходе допроса. Информацию об этом передали в пресс-службе республиканского следкома в среду, 12 апреля.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что инцидент случился в субботу, 4 марта, в уфимском микр-не Нижегородка. Покупательница, находясь в алкогольном опьянении, зашла в магазин и без причины дважды нанесла ножом удар в грудь молодой сотруднице магазина. Одному из покупателей удалось задержать неадекватную женщину до приезда правоохранителей. Раненой девушке вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице спустя 5 дней, несмотря на все усилия врачей.


В отношении горожанки, нанесшей смертельные ранения, было возбуждено уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений. Свою вину обвиняемая не признала, несмотря на данные ею показания. Фигурантку дела в данный момент поместили под стражу. Ей предстоит пройти психологическую и психиатрическую экспертизы.

Читайте также:

В Башкирии зарезали 19-летнюю продавщицу магазина «Красное и Белое»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: следком
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
Читайте также

В Башкирии зарезали 19-летнюю продавщицу магазина «Красное и Белое»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии зарезали 19-летнюю продавщицу магазина «Красное и Белое»
Уфимка ударила продавца магазина ножом в легкое (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
Уфимка ударила продавца магазина ножом в легкое (ВИДЕО)
Жительница Башкирии зарезала мужчину за аморальное поведение
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии зарезала мужчину за аморальное поведение
Жительница Башкирии призналась в убийстве матери, мешавшей ей спать
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии призналась в убийстве матери, мешавшей ей спать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: