В Башкирии без вести пропали сразу две 17-летние девушки

19:39, 12 апр 2023

Две семнадцатилетние девушки, Екатерина Тимофеева и Екатерина Мухаметова, пропали без вести во вторник, 11 апреля, в г. Ишимбай. Они вместе вышли из дома и отправились в неизвестном направлении. По настоящее время нет никакой информации об их местонахождении, сообщили поисковики "Реклик".







Отличительные приметы Е. Тимофеевой: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, длинные волосы рыжего цвета, глаза - карие. На момент пропажи была одета в серую толстовку и белые брюки.





Приметы Мухаметовой: рост - 160 сантиметров, телосложение - худощавое, короткие волосы темного цвета, карие глаза. Была одета в зеленую толстовку, черные джинсы и такого же цвета кроссовки.



Всех, кто располагает, какой-либо информацией о пропавших подростках, просят сообщить по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: Реклик