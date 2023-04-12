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В Башкирии без вести пропали сразу две 17-летние девушки

В Башкирии без вести пропали сразу две 17-летние девушки

19:39, 12 апр 2023

Две семнадцатилетние девушки, Екатерина Тимофеева и Екатерина Мухаметова, пропали без вести во вторник, 11 апреля, в г. Ишимбай. Они вместе вышли из дома и отправились в неизвестном направлении. По настоящее время нет никакой информации об их местонахождении, сообщили поисковики "Реклик".



Отличительные приметы Е. Тимофеевой: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, длинные волосы рыжего цвета, глаза - карие. На момент пропажи была одета в серую толстовку и белые брюки.


Приметы Мухаметовой: рост - 160 сантиметров, телосложение - худощавое, короткие волосы темного цвета, карие глаза. Была одета в зеленую толстовку, черные джинсы и такого же цвета кроссовки.

Всех, кто располагает, какой-либо информацией о пропавших подростках, просят сообщить по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Реклик
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия поиск
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