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В Уфе водитель сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся

В Уфе водитель сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся

09:00, 13 апр 2023

В Уфе водитель за рулем легкового автомобиля сбил подростка и уехал с места ДТП. Происшествие случилось в Калининском районе столицы. Информацию об этом передали в столичной ГИБДД.



Инцидент произошел во вторник, 11 апреля. Водитель, двигавшийся на неизвестной автомашине по ул. Машиностроителей и поворачивавший на ул. Кольцевая, сбил 14-летнего подростка на велосипеде, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик получил различные травмы и был вынужден обратиться в травмпункт. По факту ДТП начато расследование.

Дорожная полиция просит всех, кто стал свидетелем произошедшего или обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону 8 (937) 300-06-02 или 02.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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