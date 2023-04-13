В Уфе водитель сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся
09:00, 13 апр 2023
В Уфе водитель за рулем легкового автомобиля сбил подростка и уехал с места ДТП. Происшествие случилось в Калининском районе столицы. Информацию об этом передали в столичной ГИБДД.
Инцидент произошел во вторник, 11 апреля. Водитель, двигавшийся на неизвестной автомашине по ул. Машиностроителей и поворачивавший на ул. Кольцевая, сбил 14-летнего подростка на велосипеде, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик получил различные травмы и был вынужден обратиться в травмпункт. По факту ДТП начато расследование.
Дорожная полиция просит всех, кто стал свидетелем произошедшего или обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону 8 (937) 300-06-02 или 02.
Автор: Семен Подгорный
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