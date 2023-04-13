Сезон открылся: в Башкирии мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой
11:05, 13 апр 2023
На ул. Вокзальной в башкирском городе Стерлитамак произошло столкновение иномарки и мотоцикла, который не был зарегистрирован в ГИБДД. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.
Авария случилась в 5 часов вечера. Столкнулись автомобиль Hyundai Elantra, которым управлял 65-летний водитель и мотоцикл Suzuki, за рулем которого находился мужчина 32 лет.
Водитель байка получил травмы. Было установлено, что двухколесное ТС не было зарегистрировано в Госавтоинспекции, подробности инцидента выясняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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