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Сезон открылся: в Башкирии мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой

Сезон открылся: в Башкирии мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой

11:05, 13 апр 2023

На ул. Вокзальной в башкирском городе Стерлитамак произошло столкновение иномарки и мотоцикла, который не был зарегистрирован в ГИБДД. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.

Авария случилась в 5 часов вечера. Столкнулись автомобиль Hyundai Elantra, которым управлял 65-летний водитель и мотоцикл Suzuki, за рулем которого находился мужчина 32 лет.



Водитель байка получил травмы. Было установлено, что двухколесное ТС не было зарегистрировано в Госавтоинспекции, подробности инцидента выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район аварии происшествия в Стерлитамаке
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