В Уфе 15-летний подросток на электросамокате попал под колеса иномарки
11:52, 13 апр 2023
В четверг, 13 апреля, в столице Башкортостана пятнадцатилетний подросток на электросамокате был сбит водителем Киа Рио. Информацию об этом передали в пресс-центре столичной Госавтоинспекции.
- Школьник получил травмы, его госпитализировали каретой скорой помощи, - сообщили инспекторы.
ДТП случилось накануне, примерно в половине шестого вечера, недалеко от Дома профсоюзов. Легковой автомобиль двигался по дороге от ул. М. Карима в направлении ул. К. Маркса - с правой стороны от сквера им. М. Карима.
По факту инцидента ведется расследование.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на ул. Вокзальной в башкирском городе Стерлитамак произошло столкновение иномарки и мотоцикла, который не был зарегистрирован в ГИБДД.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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