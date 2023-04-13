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В Уфе 15-летний подросток на электросамокате попал под колеса иномарки

В Уфе 15-летний подросток на электросамокате попал под колеса иномарки

11:52, 13 апр 2023

В четверг, 13 апреля, в столице Башкортостана пятнадцатилетний подросток на электросамокате был сбит водителем Киа Рио. Информацию об этом передали в пресс-центре столичной Госавтоинспекции.

- Школьник получил травмы, его госпитализировали каретой скорой помощи, - сообщили инспекторы.



ДТП случилось накануне, примерно в половине шестого вечера, недалеко от Дома профсоюзов. Легковой автомобиль двигался по дороге от ул. М. Карима в направлении ул. К. Маркса - с правой стороны от сквера им. М. Карима. 

По факту инцидента ведется расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на ул. Вокзальной в башкирском городе Стерлитамак произошло столкновение иномарки и мотоцикла, который не был зарегистрирован в ГИБДД. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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