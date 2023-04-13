В Башкирии ведутся поиски пропавшей 28-летней Элины Исмагиловой – Харинской

18:21, 13 апр 2023

В Башкортостане ведутся поиски 28-летней Элины Исмагиловой-Харинской. Информацию об этом передали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».



Молодая женщина является жительницей населенного пункта Новонадеждино в Благовещенском районе. С 4 апреля о ней нет никакой информации.







Волонтеры приводят ее особые приметы: рост 162 сантиметра, телосложение - худощавое, волосы - светло-русые, цвет глаз - серый. В момент пропажи на ней была одета черная куртка, кофта светло-зеленого цвета, синие джинсы, черные кроссовки.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей Элины Исмагиловой, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ЛизаАлерт