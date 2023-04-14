В Башкирии из загоревшегося дома спасли 40-летнего мужчину

10:49, 14 апр 2023

В пятницу, 14 апреля, в Караидельском районе Башкортостана спасатели тушили пожар в деревянном доме и бане. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.



Возгорание случилось в населенном пункте Чемаево по ул. Озерная. На место ЧП прибыли спасатели и экстренные службы. До того, как приехали огнеборцы соседи эвакуировали из дома сорокалетнего мужчину. Врачи осмотрели его, от госпитализации он отказался.







По имеющимся сведениям, в загоревшемся доме ранее был установлен пожарный извещатель, который выполнил свою функцию.



К тушению пожара были привлечены 6 человек и 2 единицы техники. Дознавателю ведомства предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ