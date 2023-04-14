В Башкирии ураган сносит остановки и машины

11:14, 14 апр 2023

В пятницу, 14 апреля, в некоторых районах Башкортостана наблюдается усиление ветра. Очевидцы сообщили, что в городе Баймак ураганный ветер сдувает автобусные остановки и автомашины.



В населенном пункте автобусную остановку из профилированного листа сорвало со своего место и отбросило в рядом стоящий дом. На месте инцидента работает спецтехника. По словам очевидцев, порывы ветра сносят с трассы машины. Такой случай произошел по дороге из Баймака в направлении Сибая.



МЧС ранее распространило сообщение с предупреждением о сильном ветра скоростью до 26 м/с (примерно 93 км/ч.).



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Акмурун ™ official / Vk.com