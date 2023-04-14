Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии ураган сносит остановки и машины

В Башкирии ураган сносит остановки и машины

11:14, 14 апр 2023

В пятницу, 14 апреля, в некоторых районах Башкортостана наблюдается усиление ветра. Очевидцы сообщили, что в городе Баймак ураганный ветер сдувает автобусные остановки и автомашины. 

В населенном пункте автобусную остановку из профилированного листа сорвало со своего место и отбросило в рядом стоящий дом. На месте инцидента работает спецтехника. По словам очевидцев, порывы ветра сносят с трассы машины. Такой случай произошел по дороге из Баймака в направлении Сибая

МЧС ранее распространило сообщение с предупреждением о сильном ветра скоростью до 26 м/с (примерно 93 км/ч.). 

Читайте также:

В Башкирии сильный ветер сорвал кровлю со здания бассейна
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Акмурун ™ official / Vk.com
Теги: ураган Баймак Баймакский район происшествия
Читайте также

В Уфе порывом ветра снесло павильон остановки "Улица Бакалинская"
Происшествия в Башкирии
В Уфе порывом ветра снесло павильон остановки "Улица Бакалинская"
По западу Башкирии прошёл сильный ураган
Общество в Башкирии
По западу Башкирии прошёл сильный ураган
Авария в Салавате: на улице столкнулись сразу 4 автомобиля
Происшествия в Башкирии
Авария в Салавате: на улице столкнулись сразу 4 автомобиля
В Башкирии сильный ветер сорвал кровлю со здания бассейна
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сильный ветер сорвал кровлю со здания бассейна


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: