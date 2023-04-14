В Башкирии пьяный водитель грузовика без прав погубил пассажира (ВИДЕО)

11:33, 14 апр 2023

В четверг, 13 апреля, в Башкортостане пьяный водитель грузовика погубил человека. Информацию об этом передала республиканская ГИБДД.





По данным ведомства, авария случилась накануне, примерно в 18.00. Пятидесятивосьмилетний местный житель, управлял грузовым автомобилем КрАЗ без водительских прав в Белорецком районе. В ходе освидетельствования у него обнаружили 0,809 мг/л паров этанола. Шофер, потеряв управление, вылетел в кювет и опрокинулся. Пассажир, ехавший рядом с водителем, получил тяжелые травмы и погиб.



- Кроме того было установлено, что грузовик не был зарегистрирован в Госавтоинспекции, - передали в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео