В Башкирии пьяный водитель грузовика без прав погубил пассажира (ВИДЕО)
11:33, 14 апр 2023
В четверг, 13 апреля, в Башкортостане пьяный водитель грузовика погубил человека. Информацию об этом передала республиканская ГИБДД.
По данным ведомства, авария случилась накануне, примерно в 18.00. Пятидесятивосьмилетний местный житель, управлял грузовым автомобилем КрАЗ без водительских прав в Белорецком районе. В ходе освидетельствования у него обнаружили 0,809 мг/л паров этанола. Шофер, потеряв управление, вылетел в кювет и опрокинулся. Пассажир, ехавший рядом с водителем, получил тяжелые травмы и погиб.
- Кроме того было установлено, что грузовик не был зарегистрирован в Госавтоинспекции, - передали в ведомстве.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Чекмагушевском районе пьяный водитель погубил двух своих пассажиров
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Происшествия в Башкирии
В Кушнаренковском районе водитель лишенный прав совершил аварию
Происшествия в Башкирии
В Башкортостане пьяный водитель погубил своего пассажира врезавшись в отбойник