В Башкирии ученика 5 класса обнаружили мертвым

16:00, 14 апр 2023

Ученик пятого класса одной из средних школ города Благовещенск свел счеты с жизнью. Информацию об этом сообщил собственный источник издания Горобзор. Собеседник уточняет, что на этот поступок школьника могли подтолкнуть издевательства одноклассников.







Жители города рассказывают в социальных сетях, что у мальчика был диагностирован аутизм.



Сообщение о смерти подростка журналистам сетевого издания подтвердили в информационно-аналитическом отделе администрации Благовещенского района.





"Сейчас идут похороны. Пока у нас нет всей информации, но мы окажем семье всю необходимую помощь. Мы всегда оказываем поддержку, если того требует ситуация. Это просто трагедия, мы все в шоке. Ребенок получил инвалидность, но какой диагноз поставили ему врачи мы сообщить не можем. То, что в соцсетях стали появляться сообщения об этом, просто ужасно", - рассказали в руководстве администрации.

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Автор: Семен Подгорный