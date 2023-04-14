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В Башкирии ученика 5 класса обнаружили мертвым

В Башкирии ученика 5 класса обнаружили мертвым

16:00, 14 апр 2023

Ученик пятого класса одной из средних школ города Благовещенск свел счеты с жизнью. Информацию об этом сообщил собственный источник издания Горобзор. Собеседник уточняет, что на этот поступок школьника могли подтолкнуть издевательства одноклассников. 



Жители города рассказывают в социальных сетях, что у мальчика был диагностирован аутизм.

Сообщение о смерти подростка журналистам сетевого издания подтвердили в информационно-аналитическом отделе администрации Благовещенского района.


"Сейчас идут похороны. Пока у нас нет всей информации, но мы окажем семье всю необходимую помощь. Мы всегда оказываем поддержку, если того требует ситуация. Это просто трагедия, мы все в шоке. Ребенок получил инвалидность, но какой диагноз поставили ему врачи мы сообщить не можем. То, что в соцсетях стали появляться сообщения об этом, просто ужасно", - рассказали в руководстве администрации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район Благовещенск происшествия смерть
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