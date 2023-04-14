В Уфе был задержан педофил, домогавшийся до трех маленьких девочек

20:47, 14 апр 2023

Уфимскими полицейскими был задержан мужчина, подозреваемый в преступлениях сексуального характера. Извращенец подходил на улице к подросткам и, поинтересовавшись сколько время, начинал к ним приставать. Информацию об этом передали в городском отделении МВД.







Две девочки стали жертвами преступника во вторник, 11 апреля, причем оба злодеяния случились на ул. Российской. Одиннадцатилетняя школьница зашла в подъезд, и в этот момент развратник набросился на нее. Ребенок стал кричать, и мужчина ретировался. Похожий инцидент произошел несколькими часами позже с девятилетней девочкой. Родители ученицы, проживающей на ул. Комсомольской, сообщили о случившемся в полицию в среду, 12 апреля.





Следственные органы, криминалисты и сотрудники полиции изучили видеозаписи с камер наблюдения, опросили жителей соседних домов. Через час в районе ул. Комсомольской правоохранители обратили внимание на мужчину, который подходил по приметам. Задержанный был доставлен в отделение полиции. Подозреваемым оказался 37-летний уфимец. В региональном следкоме рассказали, что он был ранее осужден за умышленное повреждение имущества и оскорбление представителя власти.



Во время допроса задержанный признался в преступлении. Его заключили под стражу до суда.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ