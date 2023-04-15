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В Башкирии сильный боковой ветер стал причиной сразу двух ДТП

В Башкирии сильный боковой ветер стал причиной сразу двух ДТП

11:47, 15 апр 2023

В пятницу, 14 апреля, в Баймакском районе Башкортостана сильный ветер стал причиной аварий с участием двух автомобилей. Происшествия произошли в утренние часы на участке автодороги Баймак - Амангильдино - Серменево. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской ГИБДД.



По информации ведомства, пенсионер, управлявший автомобилем ВАЗ-2106, потерял управление и опрокинулся, съехав в кювет. В результате ДТП, водитель и его жена (80 лет) обратились за медпомощью. 

Спустя примерно 30 минут на том же участке трассы перевернулась еще одна автомашина той же марки, за рулем которой находился 42-летний сельчанин. По словам водителей, причиной происшествия стал сильный боковой ветер.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия аварии
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