В Башкирии сильный боковой ветер стал причиной сразу двух ДТП
11:47, 15 апр 2023
В пятницу, 14 апреля, в Баймакском районе Башкортостана сильный ветер стал причиной аварий с участием двух автомобилей. Происшествия произошли в утренние часы на участке автодороги Баймак - Амангильдино - Серменево. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской ГИБДД.
По информации ведомства, пенсионер, управлявший автомобилем ВАЗ-2106, потерял управление и опрокинулся, съехав в кювет. В результате ДТП, водитель и его жена (80 лет) обратились за медпомощью.
Спустя примерно 30 минут на том же участке трассы перевернулась еще одна автомашина той же марки, за рулем которой находился 42-летний сельчанин. По словам водителей, причиной происшествия стал сильный боковой ветер.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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